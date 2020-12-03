Сын Шумахера подписал контракт с командой “Формулы-1”

Немецкий гонщик Мик Шумахер пополнил ряды американской команды “Хаас”, которая выступает в “Формуле-1”, передает со ссылкой на сайт команды.

Сын семикратного чемпиона “Формулы-1” Михаэля Шумахера с 2019 года выступает за команду “Формулы 2” “Prema Racing”.

Перед заключительным этапом сезона в Бахрейне Мик лидирует в общем зачете, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

“Я очень рад, что в следующем году выйду на старт в „Формуле-1“ — у меня просто нет слов! Я хочу поблагодарить команды „Хаас“, „Феррари“ и гоночную Академию „Феррари“ за веру в меня. Я хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь — я знаю, что всем обязан им. Я всегда верил, что однажды осуществлю свою мечту о „Формуле-1“”, — заявил Шумахер-младший.

Примечательно, что по окончании сезона-2020 “Хаас” покинут Ромен Грожан и Магнуссен. За два этапа до конца чемпионата “Хаас” занимает девятое место в Кубке конструкторов.

По материалам: УНН