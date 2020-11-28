В Аргентине открыли дело о халатности при лечении Марадоны

В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти футболиста Диего Марадоны, сообщает телеканал Todo Noticias, информирует .

Правоохранительные органы намерены определить, имела ли место халатность со стороны медицинских работников, которые следили за состоянием здоровья Марадоны в последние дни.

В частности, прокуратура еще раз допросит медсестру Жизель, которая следила за приемом Марадоной восьми таблеток в сутки. Отмечается, что у правоохранителей есть данные, согласно которым Жизель не дала Марадоне одну из таблеток в то утро, когда он умер.

Также расследуется заявление адвоката Диего Марадоны Матиаса Морли, по заверениям которого Марадона в течение 12:00 до смерти находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

По данным телеканала, эта гипотеза, вероятно, не имеет под собой оснований, поскольку, согласно показаниям медбрата Рикардо, он видел, что в 6:30 утра футболист еще дышал, тогда как вскрытие показало, что Марадона умер в 12:00 дня.

В пятницу специалисты проведут токсикологические тесты, чтобы понять, какие препараты принял Марадона в последние часы. Кроме того, эксперты должны будут выяснить, есть ли в организме футболиста следы алкоголя или наркотиков. Вскрытие показало, что футболист умер из-за хронической сердечной недостаточности.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября, бывшему футболисту было 60 лет. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию через субдуральную гематому. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

По материалам: УНН