“Динамо” обыграло “Ворсклу” в матче с двумя удалениями

В рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу киевское “Динамо” принимало на НСК “Олимпийский” полтавскую “Ворсклу”, сообщает

Вербич, взяв внимание на себя защитника и вратаря – вовремя осуществил передачу на свободного Виктора Цыганкова – капитан “бело-синих” на 14-ой минуте забил мяч в пустую сетку ворот.

Через несколько минут отменили взятие ворот от Де Пена с помощью системы VAR. Однако “динамовцы” отличились вторым забитым мячом на 36-ой минуте, когда прострел Де Пены реализовал тот же Вербич.

В конце игры команды получили по удалению. В составе киевлян наказание получил Забарный, у гостей – Кане. В итоге – 2:0 в пользу “Динамо”.

Добавим, “бело-синие” закрепились в роли лидера турнира – 26 очков. “Ворскла” пока удерживает третье место.

Как сообщалось ранее в капитан “Динамо” получил трехматчевую дисквалификацию от УПЛ.

По материалам: УНН