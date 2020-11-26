Швейцарские СМИ признали, что их сборная выиграла благодаря решению только одного врача, и это – неправильно

Швейцарские СМИ признают несправедливость победы их сборной с точки зрения соблюдения спортивного принципа, но радуются тому, что швейцарская сборная осталась в элитном А дивизионе, хотя на протяжении всего турнира на поле не выиграла ни одной игры, передает со ссылкой на материал издание Blick.

Отмечается, что УЕФА понадобилась неделя, чтобы внести решение по делу отмененного матча “Украина — Швейцария”. Украинцы получили техническое поражение несмотря на то, что дома все их тесты на “ковид” показали отрицательный результат. И не смотря на то, что на 17 и 18 ноября украинцы имели не менее 13 игроков, готовых выходить на поле.

“Решение УЕФА принесет украинской сборной немало хлопот”, — отмечает швейцарское издание.

А редактор футбольного раздела Blick Андреас Бени, свое очередь, указывает, что швейцарцам просто повезло. Потому что украинцы оказывается выбрали “нужный” отель и кантонов.

“Они (украинская сторона — ред.) всегда занимали позицию, что соответствует требованиям УЕФА (13 здоровых игроков). Врач кантона Люцерн, однако, интерпретировал случай по-другому: он поместил всю украинскую делегацию на карантин в отеле Radisson Blu в Люцерне — после того, как у одного игрока был обнаружен положительный результат на коронавирус (было также три случая повторного заражения). Одна из причин: всего за предыдущие дни заразились девять членов украинской делегации и это означало, что тесты могут не сразу выявить всех зараженных. В конечном итоге тот факт, что все игроки и сотрудники сборной Украины сдали отрицательный результат по возвращении домой, ничего не изменил в решении УЕФА.

Приятно, что Швейцария остается в дивизионе А, хотя на поле не выигрывала ни одной игры. Но надо честно сказать, что Швейцарии невероятно повезло. И сейчас я не о решении УЕФА. Как оказалось, выбрав правильный отель, украинцы могли сыграть с нами. Напомню, что сборная Швейцария перед матчами с Испанией и Украиной остановилась в Праттельн в кантоне Базель-Ланд, и кантонский врач этого региона решил, что нужно изолировать только двух больных из сборной Швейцарии, которые сдали положительные тесты. Если бы Швейцария остановилась в отеле Swissotel в городе Базель, как они часто делали в прошлом, все выглядело бы совсем иначе. Тогда вполне могло быть, что всю команду поместили бы на карантин. Как это произошло с „Базелем“ после того, как у них был обнаружен один положительный тест на коронавирус. Тогда не было бы игры с Испанией и уж точно мы бы не сыграли с Украиной. Тогда сборной грозило бы два технических поражения. Эти отели находятся всего лишь в 10 км друг от друга! Достаточно было Украине поселиться в другом городе, другом кантоне или просто другом отеле, и все могло бы сложиться совсем по-другому”, — прокомментировал он.

Бени назвал это неправильным. И признал, что украинцам засчитали техническое поражение только из-за решения одного отдельного врача.

“Правильно ли это? Нет. Но такова реальность в нашей стране. Но теперь, с швейцарской точки зрения, все закончилось хорошо. Мы должны сказать честно: засчитать техническое поражение Украины из-за того, что один врач принимает то или иное решение — это бесспорно несправедливо. Так не должно быть. Швейцария выиграла не благодаря хорошей игре, а благодаря решению одного человека, который не позволила украинцам выйти на поле”, — резюмировал Бени.

Как писал , по словам Мирона Маркевича, решение УЕФА против Украины означает, что судьбу матчей теперь могут решать “мотивированные” врачи.

В УАФ заявили о намерении обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.

По материалам: УНН