Один из лучших баскетболистов Суперлиги вернулся в украинский клуб

Один из лучших легионеров прошлого сезона Суперлиги снова будет выступать в Украине – “Черкасские Обезьяны” усилили переднюю линию известным форвардом – Дионом Райтом, передает со ссылкой на сайт клуба из Черкасс.

В прошлом сезоне Дион сыграл в Суперлиге 23 матча, в среднем за игру получил 16,5 очка и делал 7,3 подбора. Райт был одним из ключевых баскетболистов в системе Максима Михельсона. “Бигмен” был вторым бомбардиром “Обезьян” в сезоне и лучшим ребаундером команды.

Также Райт занял седьмое место в списке самых результативных игроков Суперлиги и 6-е место по показателю подборов. Благодаря своей уверенной и надежной игре Дион был избран на Матч всех звезд Суперлиги.

Отметим также, згалом за свою карьеру американец провел четыре сезона в NCAA за Университет святого Бонавентура. За пределами штатов поиграл чемпионатах Японии, Израиля и Кипра.

Добавим, ближайший матч черкасский коллектив проведет в гостях 9 декабря с “Киев-Баскет”.

По материалам: УНН