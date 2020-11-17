Британец Хэмилтон завоевал звание семикратного чемпиона “Формулы-1”

Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл этап Гран-при “Формулы-1” и за три гонки до конца сезона обеспечил себе чемпионский титул, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Хэмилтон опередил Серхио Переса (“Racing Point”), который стал вторым и бронзового призера — Себастьяна Феттеля из “Феррари”.

Таким образом, британец набрал 207 очков и обогнал ближайшего преследователя Боттас уже на 110 очков, что привело к досрочному титулу. Ферстаппен с 170-ю баллами замыкает тройку.

Заметим, что данный титул стал у Хэмилтона седьмым в карьере, и он сравнялся по этому показателю с рекордсменом — Михаэлем Шумахером.

По материалам: УНН