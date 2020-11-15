Псевдооперации Суркиса по эвакуации игроков сборной — чтобы показать свою значимость, — Гливинский

История с организацией чартера для инфицированных игроков национальной команды Украины уже получила детективный характер из-за домысливания и искажения информации со стороны одного из клубов, который делегировал ребят в сборную. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретар национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский, передает .

“На самом деле все было сделано оперативно и четко — и разрешение УАФ получила от немецкой стороны на эвакуацию инфицированных сборников (так в нашем случае ребятам „светили“ две недели в изоляции на чужой территории), и специальный борт (большой на 180 мест с соблюдением Европейского медицинского протокола) организован на первую половину 15 ноября, чтобы ребята спокойно утром проснулись и вылетели в Киев”, — написал он.

Именно поэтому, очевидно, предварительно организованную Игорем Суркисом экстренную эвакуацию трех игроков и менеджера сборной, ночью 14 ноября, Гливинский назвал “псевдооперацией”.

“Для чего было „подрывать“ трех динамовцев ночью и тянуть их в ночное время в аэропорт и объявлять псевдооперацию „экстренная эвакуация“? Чтобы показать собственную значимость или чтобы поставить под сомнение профессионализм людей, которые работают в сборной?

Не удастся. За 10 лет работы в национальной команде могу утверждать, что в настоящее время в сборной работает команда профессионалов высокого качества.

А вот такие странные шаги только могут нарушить сплоченную, сконцентрированную и мотивированный атмосферу, которая существует в лагере сине-желтых. Без разделения на клубы и клубные интересы, могут, но уверен, не нарушат, потому что ребята во время сборов живут как одна семья. И спокойно полетели бы домой вместе”, — отметил Гливинский.

Он также уточнил, что Андрей Ярмоленко (летел в Лондон) и Виктор Коваленко (летел в Киев спецрейсом организованным УАФ) прибыли в места назначения без происшествий, “все было согласовано и четко”.

Гливинский выразил надежду, что и у динамовцев полет прошел нормально.

“Вопрос только — для чего была вся эта спешка”, — резюмировал он.

Как сообщал накануне, в лагере национальной команды сразу несколько игроков получили положительный результат теста на COVID-19. В частности, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко.

Коваленко возвращался в Киев специальным чартером УАФ утром 15 ноября в защитном костюме и с соблюдением медицинского протокола.

Другие три игрока сборной и один из менеджеров команды возвращались из Германии экстренно, по инициативе президента ФК “Динамо” Игоря Суркиса. Чартер для них организовали ночью 14 ноября с помощью неназванной иностранной авиакомпании.

Как впоследствии рассказал менеджер национальной сборной Алексей Таргонский, никакой необходимости и смысла в этом не было, ведь вылет инфицированных игроков был планово организован УАФ утром 15 ноября.

При каких условиях и с применением ли защитных костюмов летели игроки “Динамо” неизвестно.

Отдельные футбольные СМИ “эвакуацию”, организованную Суркисом, окрестили пиаром на “ковиде”. Не только из-за отсутствия в ней необходимости, но и потому что забирал самолет, организованный президентом “Динамо”, игроков сборной по выборочному принципу.

По материалам: УНН