Спорт

Форвард Яремчук назвал главную проблему сборной Украины

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Форвард Яремчук назвал главную проблему сборной Украины

Автор гола в ворота Германии в матче 5-го тура Лиги наций Роман Яремчук рассказал о слабой реализации моментов команды, передает со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.

По мнению Яремчука, команда имеет слабый процент реализации собственных моментов, что сказывается на последних результатах сборной.

“Забивать – это моя работа. Только так я могу удержать свое место в сборной. Нужно хорошо работать в клубе и в сборной, а также быть к себе требовательным. В матче с Польшей у нас было много моментов. С Германией также создали много моментов. С одной стороны, это радует, а с другой – есть проблемы с реализацией. Считаю, что против таких хороших команд создать много моментов достаточно неплохо”, – сообщил Яремчук.

Напомним, что украинская сборная уступила Германии (1:3).

По материалам: УНН

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