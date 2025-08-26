Прогноз магнітних бур на 27 серпня: якою буде активність Сонця

За даними міжнародних центрів космічного моніторингу, зокрема NOAA та Європейської агенції космічних досліджень, 27 серпня 2025 року геомагнітний стан залишатиметься відносно стабільним, без суттєвих збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнозований індекс Kp перебуватиме у межах 2–3, що означає низький рівень магнітної активності. Такий показник не викликає загроз для роботи енергосистем, зв’язку та супутникової інфраструктури.

Це важливо з огляду на зростаючу залежність багатьох сфер бізнесу та державного управління від безперебійної роботи цифрових і комунікаційних технологій.

Ситуація виглядає сприятливою і для населення, особливо для людей із підвищеною чутливістю до змін геомагнітного поля. Якщо порівняти з попередніми днями, коли 25 серпня спостерігалася помірна активність на рівні 4 балів, а 26 серпня відзначався навіть короткочасний підйом до 5 балів, то перехід до спокійного стану в останні дні місяця стане позитивним сигналом.

Водночас фахівці наголошують, що навіть за умов помірної активності слід дбати про стабільність власного організму. Рекомендується дотримуватися регулярного режиму сну, збалансованого харчування, уникати перевтоми й забезпечити оптимальне фізичне навантаження.

Для бізнесу такі дні є особливо зручними для проведення важливих переговорів і запуску проєктів, адже відсутність впливу геомагнітних бур знижує рівень стресу в колективах і допомагає приймати зважені рішення.

