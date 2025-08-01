Общество

Прогноз магнітних бур на 2 серпня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі 2-го серпня не повинні викликати масу проблем у людей зі здоров’ям або з технікою.

Карина Шевченко Send an email 13 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

Станом на 31 липня 2025 року, згідно з оцінками американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, геомагнітна обстановка на території Землі, зокрема над північними регіонами Європи, оцінюється як спокійна.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що у п’ятницю, 2 серпня, магнітний індекс KP перебуватиме в межах від 2 до 3 балів за дев’ятибальною шкалою. Це означає відсутність буревих проявів і відповідно — мінімальні ризики для здоров’я чутливих осіб та інфраструктурних систем.

Фахівці вказують, що будь-які геомагнітні явища нижчі за 4 KP класифікуються як незначні коливання, які не здатні суттєво впливати на стан нервової системи, якість мобільного зв’язку, навігаційні прилади або радіотехнічне обладнання.

Водночас варто враховувати, що сонячна активність може змінюватися під впливом викидів корональної маси або локальних спалахів. Однак наразі не спостерігається жодних ознак сонячних спалахів класу M або X, які могли б призвести до потенційної дестабілізації геомагнітного поля Землі.

Науковці закликають громадян не піддаватися панічним повідомленням у соціальних мережах, де останніми днями поширювалися повідомлення про «насування потужної магнітної бурі».

Такі твердження не мають наукового підґрунтя та не підтверджуються жодними прогнозами сертифікованих обсерваторій. Ба більше, експерти NASA та Європейського космічного агентства наразі не фіксують жодних геофізичних змін, які могли б стати тригером для навіть середнього рівня геомагнітної нестабільності.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 1 серпня.

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Карина Шевченко Send an email 13 часов ago
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