Зеленський підписав новий закон щодо ЗСУ: стало відомо, що чекає на воїнів у полоні

Представник України Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює справедливі фінансові гарантії для військовослужбовців, що перебували або перебувають у полоні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Цей нормативний акт набуває особливого значення в умовах повномасштабної війни, коли питання соціального та матеріального забезпечення українських захисників вимагає не лише політичної чутливості, а й системного підходу.

Документ передбачає надання всього комплексу грошових виплат військовим, які потрапили в полон, на умовах, ідентичних тим, що застосовуються до інших учасників бойових дій. Ідеться, зокрема, про збереження основного грошового забезпечення, а також призначення додаткових компенсацій і виплат за час перебування в полоні.

Раніше це питання мало нормативні прогалини, що створювало нерівність у системі соціального захисту оборонців держави, зокрема в контексті довготривалого полону або його юридичного підтвердження.

Прийняття та підписання закону стало відповіддю на численні звернення родин військовополонених, правозахисних організацій та омбудсменських структур, які наголошували на необхідності уніфікації підходів до соціального забезпечення.

Відтепер держава закріплює свою політичну позицію щодо підтримки кожного свого захисника незалежно від обставин, у яких він опинився.

Особливу увагу при формуванні законодавчої ініціативи було приділено юридичному механізму підтвердження статусу полоненого. Для уникнення зловживань та прискорення процедури закон містить чіткі алгоритми верифікації через Міністерство оборони, СБУ та міжнародні організації, залучені до процесу обміну та спостереження.

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