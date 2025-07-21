Привітання з Днем ангела Романа 21 липня: вірші та проза

День ангела є особливим духовним святом, коли віруючі вшановують свого небесного покровителя, ім’я якого збігається з ім’ям святого, згаданого в церковному календарі.

Про це повідомляє «ПЛ».

21 липня за православною традицією відзначається день пам’яті святого мученика Романа Антіохійського, який зазнав страждань за віру та залишив по собі приклад непохитної відданості християнським цінностям. Саме в цей день усі чоловіки з ім’ям Роман святкують свій День ангела.

Ім’я Роман має давньоримське походження і дослівно перекладається як «римлянин» або «той, хто належить до Риму». У контексті української культури це ім’я зберігає відтінок мужності, витримки та шляхетності.

Тому привітання з іменинами Романа мають бути витриманими в тоні щирості, поваги та побажання внутрішньої сили. У діловому листуванні або офіційній комунікації доречно обирати прозаїчні формулювання, які акцентують на моральних і духовних рисах особистості.

Наприклад:

«Шановний Романе! Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого Дня ангела. Нехай Ваш небесний покровитель підтримує Вас у кожному починанні, а віра та мудрість супроводжують на життєвому шляху»

Для неформальних привітань також актуальними є віршовані побажання. Одним з прикладів може бути наступний рядок:

«З іменинами, Романе, хай життя цвіте, мов пісня, Ангел твій хай обіймає і веде до щастя гідно й чесно!»

Таким чином, День ангела — не лише можливість висловити теплі слова, а й шанс для духовної рефлексії, самозаглиблення і вдячності за ім’я, яке носимо.

Окрім того, є й щирі привітання з Днем ангела Володимира.