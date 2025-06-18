Общество

Привітання з Днем ангела Михайла 18 червня: вірші та проза

В День ангела Михайла чимало людей вітають рідних та близьких зі святом.

Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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День ангела
День ангела

18 червня православні віряни вшановують святого мученика Михайла Синадського, і саме в цей день традиційно святкують іменини чоловіки, які носять ім’я Михайло.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це ім’я має глибоке сакральне значення, що бере свій початок ще з давньоєврейської традиції, де означає “той, хто як Бог”. В українському культурному контексті Михайло є не просто популярним чоловічим іменем, а й символом сили духу, справедливості та незламності.

У день ангела родичі, друзі, колеги та партнери традиційно надсилають або вручають вітання імениннику. З-поміж поширених форм – як теплі побажання у прозі, так і поетичні рядки.

Приміром, класичне ділове вітання може звучати як побажання натхнення, ясності в ухваленні рішень та життєвого поступу. Такі слова доречні як у корпоративній площині, так і в неформальному колі.

Серед авторських побажань, які не втратили актуальності у цифрову епоху, вирізняються короткі віршовані форми, що швидко поширюються в соцмережах і месенджерах. Один із прикладів такого привітання:

«Хай твій день буде світлим і щирим, хай удача іде за тобою, Михайле! Нехай твій ангел не спить ані вдень, ані вночі — бо твій шлях вартий захисту й віри»

Щороку дедалі більше людей замовляють персоналізовані вітальні картки або короткі відеопривітання з музичним супроводом.

Така форма є популярною в діловому середовищі, коли виникає потреба зробити офіційне, але тепле привітання партнерам, клієнтам або співробітникам. Також зростає інтерес до цитат із Біблії, які використовують у привітаннях для підсилення духовного контексту.

На цьому фоні корисними будуть і привітання з Днем ангела Костянтина.

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Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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