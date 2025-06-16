Привітання з Днем ангела Костянтина 16 червня: вірші та проза

16 червня традиційно вшановується День ангела чоловіків, які носять ім’я Костянтин.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це ім’я має глибоке історичне коріння, походячи від латинського слова «constans», що означає стійкість, непохитність та вірність своїм переконанням. Ім’я стало особливо шанованим завдяки святому рівноапостольному царю Костянтину Великому, який увійшов в історію як покровитель християнства.

У цей день друзі, рідні та колеги висловлюють іменинникам теплі слова побажань, наповнені щирими емоціями та підтримкою. Одним із популярних способів привітати є використання класичних прозових формулювань. Наприклад:

«Дорогий Костянтине! Бажаємо тобі сили духу у кожному новому дні, міцного здоров’я, стабільності у справах та душевної гармонії. Хай твій Ангел-охоронець оберігає тебе на кожному життєвому кроці, даруючи натхнення і впевненість у власних силах»

Крім прози, популярними залишаються і віршовані привітання, що створюють святкову атмосферу та додають урочистого настрою. Наприклад:

Костянтине наш ясний, Хай завжди щастя буде з тобою, Здоров’я, злагода й удача Йдуть поряд разом по дорозі.

Традиція вітати у День ангела глибоко вкорінена в українській культурі, оскільки вона не лише зміцнює родинні зв’язки, а й створює особливу атмосферу єдності, тепла та підтримки.

Для багатьох це — не просто формальність, а важливий духовний акт, що зміцнює внутрішній моральний стрижень людини, нагадуючи про її небесного покровителя.

Окрім того, є й щирі привітання з Днем ангела Дмитра.