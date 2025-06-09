Жінок та 18-річних попередили про скору мобілізацію: офіційна заява Берлінської

Волонтерка й публічна діячка Марія Берлінська окреслила власну позицію щодо актуальної ситуації в Україні з мобілізацією та ставленням суспільства до неї, наголосивши на ключовій ідеї — рівності усіх перед обов’язком оборони держави.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на інтерв’ю Марії Берлінської LB Live.

Вона чітко дала зрозуміти, що в умовах повномасштабної війни не має залишатися жодної «касти недоторканних», а саме правлячі еліти повинні демонструвати приклад, який би стимулював єднання нації.

Вона переконана, що навіть попри відсутність необхідності мобілізовувати жінок і знижувати вік обов’язкової служби, країна вже досягла того етапу, коли все доросле населення, незалежно від статі чи віку (починаючи з 18 років), повинно бути морально готовим до можливості захищати країну.

За словами Берлінської, в Україні все ще зберігається значний мобілізаційний резерв. Є можливість залучити людей, які не брали участі в бойових діях, а також сформувати підрозділи за участю іноземців.

Вона акцентувала увагу на тому, що сучасна війна — це не лише протистояння фізичної сили, а й битва за моральну перевагу. Якщо еліти самі долучатимуться до служби, це матиме потужний вплив на громадську думку.

Зникне деструктивний наратив, активно поширюваний російськими ІПСО, про те, що воюють виключно бідні та незахищені. На думку Берлінської, приклад активної участі політичного класу в обороні стане символом справжньої єдності народу й допоможе розвіяти міф про батальйони «Монако».

Вона також наголосила на важливості того, щоб ті, хто перебуває на передовій тривалий час, отримали можливість на ротацію й перепочинок. Це, у свою чергу, підвищить боєздатність та зменшить рівень вигорання серед військових. У своєму аналізі Берлінська окремо відзначила, що технологічний розвиток — це ключ до збереження переваги на полі бою.

При цьому вона наголосила: важливо не допустити критичної фази, в якій мобілізація жінок стане єдиним виходом. Наразі держава ще має ресурс для уникнення таких крайнощів. Її меседж — про відповідальність, рівність і стратегічне мислення. Це заклик не до паніки, а до усвідомленої готовності.

На цьому фоні Рютте дав нову обіцянку щодо підтримки України.