Прогноз магнітних бур на 5 червня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

У четвер, 5 червня 2025 року, Земля знову потрапить у зону впливу сонячного вітру, спричиненого черговим викидом корональної маси з активної області AR3697.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційними даними Фізичного інституту імені П. Н. Лебедєва РАН, магнітна буря прогнозується на рівні G1, що відповідає незначному збуренню геомагнітного поля з індексом Kp = 5.

Незважаючи на її відносну слабкість, метеозалежні люди вже можуть відчувати симптоми, пов’язані з порушенням біоритмів. Найчастіше спостерігаються зміни в артеріальному тиску, головний біль, дратівливість, проблеми зі сном і зниження концентрації уваги.

Додаткову увагу до цього явища виявляють оператори супутникового зв’язку та інженери авіаційної навігації. Хоча ризики серйозних технічних збоїв залишаються мінімальними, попередній досвід показує, що навіть магнітні бурі середньої інтенсивності можуть тимчасово ускладнювати стабільну роботу радіозв’язку на високих частотах у північних широтах.

Експерти NASA Space Weather Center підтверджують, що вплив сонячної активності у цей період буде контрольованим, але рекомендують системам критичної інфраструктури залишатися в режимі моніторингу. З огляду на загальний цикл підвищення активності Сонця, який наближається до максимуму у 2025-2026 роках, подібні явища ставатимуть дедалі частішими.

На тлі зростаючого попиту на цифрові сервіси, зокрема у сфері фінтеху, хмарних обчислень і логістики, короткострокові збої, пов’язані з космічною погодою, можуть мати опосередкований вплив на економічну активність. Саме тому бізнесам варто вже зараз розглядати впровадження сценаріїв безперебійного доступу до мереж і оптимізованих режимів роботи з урахуванням геофізичних ризиків.

Але в даний момент може бути актуальним прогноз магнітних бур на 4 червня.