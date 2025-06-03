Общество

Прогноз магнітних бур на 4 червня: чого чекати від Сонця

4 червня очікується стандартний прогноз магнітних бур, які не повинні вплинути на здоров’я або техніку.

Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

Станом на початок червня 2025 року сонячна активність залишається під пильною увагою наукових інституцій, зокрема Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Про це повідомляє «ПЛ».

Уточнений прогноз на 4 червня вказує на формування геомагнітного збурення класу G1, що відповідає першому рівню бурі на п’ятибальній шкалі. Очікується, що індекс Kp підніметься до значення 5, що свідчить про настання помірного, але відчутного для біосфери магнітного коливання.

Причиною зміни магнітного поля Землі став корональний викид маси, який було зафіксовано ще 1 червня на східному краю сонячної поверхні. За розрахунками міжнародної групи спостерігачів, викид досягне магнітосфери Землі ближче до вечора 4 червня, хоча не виключено, що перші слабкі імпульси можуть проявитись раніше.

Такий вплив зазвичай супроводжується не лише геофізичними змінами, але й певним навантаженням на організм людини.

Фахівці з біометеорології зазначають, що в дні навіть помірних магнітних бур частина населення може скаржитися на зниження загального тонусу, дратівливість, головні болі, дезорієнтацію чи порушення сну. Особливу увагу до свого стану рекомендується звертати людям із гіпертонічною хворобою та хронічними серцево-судинними розладами.

Водночас технічні служби наголошують на можливості локальних перебоїв у роботі радіозв’язку, GPS-навігаційних систем, а також на потенційні ризики для високочастотного зв’язку в арктичних широтах.

Щоб мінімізувати вплив геомагнітної активності, медики радять підтримувати водний баланс, уникати надмірних емоційних перевантажень і забезпечити достатню кількість сну. Особливо важливо обмежити вплив кофеїну, алкоголю та інших стимуляторів у періоди магнітного навантаження.

Сьогодні ж може бути актуальним прогноз магнітних бур на 3 червня 2025 року.

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Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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