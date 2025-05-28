Общество

Прогноз магнітних бур на 29 травня: чого чекати від геомагнітної активності

Наступного дня магнітні бурі не будуть інтенсивними, але деякі проблеми вони можуть принести.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

29 травня 2025 року, згідно з останніми даними астрономічних обсерваторій, геомагнітна обстановка залишатиметься відносно спокійною.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогноз, підготовлений експертами NOAA, свідчить про відсутність потужних сонячних викидів, здатних спровокувати суттєві магнітні коливання. Індекс геомагнітної активності Kp коливатиметься в межах 2–3 балів, що характерно для стабільного магнітного тла.

Незважаючи на сприятливу ситуацію, лікарі звертають увагу на те, що навіть помірні коливання можуть впливати на самопочуття окремих груп населення.

Найчастіше до цього чутливі люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями, схильністю до головного болю, порушеннями сну або вегетативною дистонією. Медичні спостереження доводять: у дні змін магнітного поля багато хто відзначає втому, погіршення концентрації уваги, незначне зниження працездатності.

Профілактичні поради медиків традиційно зводяться до збереження водного балансу, повноцінного сну, збалансованого харчування, а також уникнення емоційного перевантаження. Особливо ефективним є обмеження часу, проведеного перед екранами в другій половині дня, та прогулянки на свіжому повітрі у вечірній час. Додаткову користь може принести прийом вітамінів групи B, магнію та адаптогенів за попередньою консультацією з лікарем.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 27 травня 2025 року.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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