Общество

Прогноз магнітних бур на 15 травня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

Магнітні бурі наступного дня будуть досить слабкими, але є деякі нюанси.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

15 травня 2025 року, згідно з прогнозами провідних астрономічних обсерваторій, включно з Лабораторією рентгенівської астрономії Сонця NOAA, не очікується серйозної геомагнітної турбулентності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Космічна погода залишається відносно стабільною, хоча фахівці звертають увагу на помірне підвищення сонячної активності, що зумовлене нещодавнім викидом корональної маси, зафіксованим у середині травня.

Прогнозований планетарний індекс геомагнітної активності (Kp) може досягати значення 4, що не кваліфікується як магнітна буря, однак здатне викликати певні реакції в організмі чутливих осіб.

У дні з підвищеною сонячною активністю деякі метеозалежні люди можуть відчувати незначне погіршення самопочуття. Найчастіше це проявляється у вигляді головного болю, відчуття втоми, емоційної нестабільності або розладів сну.

Фахівці пояснюють це змінами у геомагнітному полі Землі, яке впливає на регуляторні системи організму, включаючи серцево-судинну та вегетативну нервову систему. Особливу увагу варто звернути людям із хронічними захворюваннями, а також тим, хто нещодавно переніс стресові чи фізіологічно виснажливі стани.

Медичні рекомендації в такі дні залишаються універсальними: дотримання водного балансу, збалансоване харчування, уникнення емоційних перевантажень та обмеження фізичних навантажень.

Водночас важливо зберігати інформаційну обізнаність — зміни у космічній погоді не є критичним фактором, однак можуть на короткий термін впливати на функціонування організму. Експерти застерігають від поширення панічних настроїв і закликають спиратися лише на дані офіційних джерел.

Втім, досі може бути актуальним прогноз магнітних бур на 14 травня.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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