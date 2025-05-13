Прогноз магнітних бур на 14 травня: як підготувати організм до випробувань

14 травня 2025 року в атмосфері Землі очікується помірне підвищення геомагнітної активності, про що офіційно повідомили у Національній океанічній та атмосферній адміністрації США.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з прогнозом, індекс Kp досягне рівня 5, що класифікується як слабка магнітна буря. Найбільш інтенсивна фаза очікується у другій половині доби, орієнтовно між 16:00 та 20:00 за київським часом.

Попри те, що подібне явище є відносно незначним, для метеозалежних людей воно може стати серйозним випробуванням, особливо в умовах сучасного ритму життя та підвищеного стресового фону.

Медики попереджають: реакція організму на геомагнітні збурення може бути досить різною. Найбільш поширеними симптомами є головний біль, відчуття розбитості, порушення сну, раптові зміни артеріального тиску, а також зниження когнітивної працездатності.

У людей із серцево-судинними захворюваннями можуть загостритися симптоми, включно з тахікардією чи аритмією. Такі реакції організму пояснюються взаємодією магнітного поля із вегетативною нервовою системою, яка чутливо реагує на зовнішні електромагнітні подразники.

Експерти в галузі кардіології та неврології радять заздалегідь підготуватися до впливу магнітної бурі. Особливу увагу варто звернути на гідратацію організму — збільшення споживання чистої води допомагає підтримувати стабільний об’єм циркулюючої крові, знижуючи навантаження на серцево-судинну систему.

Також фахівці наполегливо рекомендують зменшити фізичні навантаження, обмежити час перебування на сонці та уникати емоційного перенапруження. У щоденному раціоні бажано віддати перевагу продуктам, багатим на магній і калій — зокрема, горіхам, бобовим, зеленим овочам і крупам.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 травня.