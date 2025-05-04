Таро-прогноз на тиждень з 5 по 11 травня: що карти обіцяють кожному знаку зодіаку

З 5 по 11 травня карти Таро вказують на період внутрішніх трансформацій, змін і важливих рішень. Про це повідомляє «ПЛ».

Це тиждень, коли варто довіряти інтуїції, переоцінити свої цілі та не боятися завершувати те, що давно втратило актуальність. Енергетика тижня сприяє очищенню та переосмисленню.

Овен — Колесо Фортуни

Несподівані події можуть змінити твій напрям. Успіх можливий, якщо приймати нові шанси з відкритим серцем. Зміни — це крок уперед.

Телець — Імператриця

Цей період дарує тепло, творчість і гармонію. Приділи увагу близьким, дому та власному тілу. Добрий час для початку нових справ.

Близнюки — Відлюдник

Настає час тиші та глибоких роздумів. Віддались від шуму, аби почути власну правду. Самопізнання приведе до нових висновків.

Рак — Десятка Кубків

Тиждень обіцяє щастя в родині, гармонію у стосунках і душевне тепло. Це ідеальний момент для примирення та зміцнення емоційних зв’язків.

Лев — Вежа

Карти попереджають про раптові зміни або втрати. Але не бійся: руйнується лише те, що більше не слугує твоєму розвитку.

Діва — Маг

Ти маєш сили реалізувати задумане. Все залежить від твоєї ініціативи. Активність і ясність думки приведуть до успіху.

Терези — Закохані

На тебе чекає важливий вибір. Це може стосуватися стосунків або особистого рішення. Довіряй серцю, не поспішай.

Скорпіон — Лицар Мечів

Тиждень буде динамічним. Ти відчуєш силу боротися за справедливість. Важливо не піддаватись імпульсивним емоціям.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспективи відкриваються. Твої зусилля починають давати плоди. Не зупиняйся, навіть якщо результат ще не очевидний.

Козоріг — Справедливість

Карти вказують на кармічну рівновагу. Усе повертається. Це період, коли правда й об’єктивність мають особливе значення.

Водолій — Сонце

Світлий, натхненний тиждень. Очікуй приємних новин, радості та позитиву. Ділись енергією з іншими.

Риби — Місяць

Твої відчуття загострені. Можливі ілюзії або сумніви, але істина прихована в підсвідомості. Слухай серце, а не страх.

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