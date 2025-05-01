Общество

Прогноз магнітних бур на 2 травня: чого чекати від сонячної активності

Магнітні бурі можуть спричинити комплексний ряд проблем із технікою та здоров’ям людини.

Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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Магнітні бурі

2 травня 2025 року Земля знову потрапить під вплив магнітної бурі, яку вже сьогодні прогнозують провідні астрономічні обсерваторії світу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оновленими даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту ім. П. Н. Лебедєва (ФІАН), а також Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), йдеться про геомагнітне збурення рівня G1, що класифікується як слабке до помірного за міжнародною шкалою.

Причиною такої активності стала фіксована нещодавно корональна викидна маса, що була спричинена активною плямою на Сонці з індексом AR3651, яка наразі розташована у прицільному секторі до Землі.

Очікується, що збурення досягне приблизно 4 балів за шкалою індексу Kp, що вже здатне викликати незначні, але помітні ефекти на біосферу і технологічні системи. Під час таких бур часто спостерігаються збої в роботі мобільного зв’язку, GPS-навігацій, супутникових сигналів та навіть легкі порушення у роботі енергетичних систем.

Найчутливіші до таких явищ — люди з підвищеною метеозалежністю, проблемами з серцево-судинною або нервовою системою. Лікарі попереджають: у таких осіб можливе посилення головного болю, відчуття втоми, безсоння або порушення емоційного стану.

Фахівці також нагадують, що під час періодів підвищеної сонячної активності важливо приділяти увагу режиму відпочинку, знижувати рівень стресу, обмежити надмірні навантаження та регулярно зволожувати організм.

Особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним жінкам і тим, хто працює в умовах підвищеного ризику або з високотехнологічним обладнанням. Попри те, що магнітна буря не досягне критичного рівня, астрономи наголошують на необхідності дотримуватись обережності протягом доби 2 травня.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 1 травня 2025 року.

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Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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