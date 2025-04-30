Прогноз магнітних бур на 1 травня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

За попередніми розрахунками Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, а також за даними українських вчених із лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, у перший день травня 2025 року очікується геомагнітна буря середнього рівня інтенсивності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці класифікують її як бурю класу G2, що вже вважається помітним природним явищем, здатним впливати на фізіологічний стан людини та стабільність технічних систем. Науковці наголошують, що сонячна активність цього рівня має потенціал викликати не лише збої в роботі GPS-навігації, але й перебої у функціонуванні електромереж у північних регіонах.

Особливу увагу вчені звертають на ризики для людей із хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинними. Саме вони можуть відчувати коливання артеріального тиску, підвищену стомлюваність, головний біль, порушення сну та навіть нехарактерну тривожність.

Психологи зауважують, що у дні, коли геомагнітні коливання посилюються, рівень агресії у суспільстві статистично підвищується, а також зростає кількість звернень до лікарів. Проте не варто впадати у паніку: магнітна буря не є катастрофою, а лише природним циклом активності Сонця, до якого людина може адаптуватися.

Медики рекомендують у ці дні слідкувати за рівнем споживання води, уникати надмірних фізичних навантажень та конфліктних ситуацій, а також звернути увагу на якість сну. Хоча наукове обґрунтування впливу бур на здоров’я досі дискутується, практичні спостереження свідчать про певну кореляцію між підвищенням сонячної активності та самопочуттям населення.

1 травня рекомендовано проводити день у спокійному темпі, обмежити контакт з екранами, особливо в темний час доби, і за можливості перебувати на свіжому повітрі в затінених зонах.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 квітня.