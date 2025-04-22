Названа причина смерті Папи Франциска: офіційна заява Ватикану

Папа Римський Франциск помер 88-річному віці, викликавши скорботу вірних по всьому світу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Vatican News.

Причиною смерті понтифіка стало ускладнення, пов’язане з інсультом, який призвів до коми, а згодом і до незворотного кардіоциркуляторного колапсу. Офіційний медичний висновок був оприлюднений директором Управління охорони здоров’я та гігієни Ватикану, професором Андреа Арканджелі.

Відповідно до його заяви, смерть була результатом ряду важких ускладнень, зокрема припинення функцій серця та кровоносної системи.

Інсульт, що стався кілька днів тому, став першим сигналом про серйозне порушення здоров’я понтифіка, після чого він впав у кому.

Медики використовували сучасну технологію — електрокардіографічну танатографію, щоб підтвердити смерть Папи Римського. Ця спеціальна процедура, яка записує останні сигнали серця, допомогла визначити, що серце більше не подавало ознак життєдіяльності.

Папа Франциск, який перебував на чолі Римо-Католицької церкви понад десятиліття, залишив по собі багатий спадок як духовний лідер і реформатор. Його смерть не лише стала втратою для католиків, а й для всіх тих, хто шанував його за відкритість до діалогу, глибоку людяність і прагнення до миру.

Всі вірні католицької церкви тепер чекають на вибори нового Папи, а Ватикан офіційно оголосив період жалоби та суму за відхід святійшого понтифіка. Важливим буде також визначення його спадщини, як духовного лідера, який, попри складні часи, прагнув залишити у світі слід миру та взаєморозуміння.

На цьому фоні Зеленський запропонував новий формат перемир’я в Україні.