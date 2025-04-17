Коли треба розпочинати аграрний сезон: поради експертів

Після нетипово м’якої зими й ранньої весни в Україні аграрний сезон 2025 року починається на декілька тижнів раніше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє «ПЛ».

За висновками фахівців Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського, у більшості регіонів країни ґрунт на глибині 10 см уже прогрівся до температури +8…+10°C, що є ключовим орієнтиром для початку польових робіт.

Саме така температура забезпечує життєздатність ранніх овочевих культур та дозволяє розпочати висадку коренеплодів без ризику втрати врожаю через весняні приморозки.

Попри оптимістичний агрофон, експерти попереджають про ризик перевиробництва на локальних ринках. Прискорений старт сезону в умовах недостатньої координації між дрібними фермерськими господарствами може спричинити насичення ринку ранньою городиною, що загрожує короткотерміновим зниженням закупівельних цін на 12–15% у травні.

Згідно з прогнозами Національного гідрометеорологічного центру, друга половина квітня буде переважно теплою та без істотних опадів, що створює сприятливі умови для активізації весняних робіт. На півдні України садибний сезон фактично вже розпочався, а центральні й північні регіони готуються до основної фази висадки.

Фахівці наголошують, що окрім температури ґрунту, важливо враховувати також ступінь вологості, тип ґрунту та структуру сівозміни. Неконтрольоване порушення чергування культур може призвести до зниження врожайності в середньостроковій перспективі, що несе прямі економічні втрати для фермерів і домогосподарств.

З огляду на це, стратегія ведення городництва в 2025 році повинна ґрунтуватися не лише на кліматичних умовах, а й на ретельному плануванні та використанні аграрної аналітики.

На цьому фоні експерти відповіли на питання, чому на хмуру погоду хочеться спати.