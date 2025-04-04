Магнітні бурі 5 квітня: прогноз та можливі наслідки

За даними астрономічних і метеорологічних спостережень, 5 квітня 2025 року очікується магнітна буря середньої інтенсивності з індексом 5 балів за шкалою К.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це явище спричинене підвищеною сонячною активністю, що може вплинути на магнітне поле Землі. Для метеозалежних людей можливі такі наслідки, як головний біль, втому, порушення сну та підвищена дратівливість.

Крім того, у деяких випадках можуть спостерігатися зміни артеріального тиску та загальне погіршення самопочуття.

Фахівці рекомендують у такі періоди уникати надмірних фізичних і психоемоційних навантажень, дотримуватися здорового режиму сну та вживати достатню кількість води.

Магнітні бурі також можуть впливати на роботу електронних систем, тому можливі незначні збої в супутниковому зв’язку та навігаційних приладах. Попри це, в більшості випадків вплив бурі буде помірним і не становитиме серйозної загрози.

Нагадаємо, магнітні бурі 4 квітня: Сонячна активність зростає, а вплив на здоров’я стає відчутнішим.