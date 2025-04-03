Общество

Магнітні бурі 4 квітня: Сонячна активність зростає, а вплив на здоров’я стає відчутнішим

Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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Магнітні бурі

За даними наукових центрів спостереження за космічною погодою, 4 квітня 2025 року очікується геомагнітна буря рівня G1, що є наслідком активної взаємодії потоків сонячного вітру із магнітосферою Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці зі SpaceWeather.com зазначають, що магнітні бурі цього рівня можуть спричиняти незначні перебої у роботі електроніки та викликати дискомфорт у людей, чутливих до змін геомагнітного фону.

Основною причиною бурі є короткоживучий взаємодійний регіон (CIR), що формується між швидкими та повільними потоками сонячного вітру. У таких регіонах накопичується високоенергетична плазма, яка, досягнувши Землі, може спричиняти коливання магнітного поля.

Наслідком цього процесу є не тільки полярні сяйва, а й підвищена ймовірність фізіологічних реакцій у метеочутливих людей.

Крім того, 1 квітня було зафіксовано сонячний спалах класу M5.6, що є сигналом підвищеної активності Сонця.

Якщо такі явища повторюватимуться, ризик потужніших магнітних бур зросте. Астрофізики наголошують, що Сонце входить у пік свого 11-річного циклу, що означає подальші збурення магнітосфери у найближчі місяці.

Медики радять під час магнітних бур дотримуватися правильного режиму дня, уникати стресів та більше відпочивати. Особливо обережними слід бути людям із серцево-судинними захворюваннями та підвищеною чутливістю до перепадів атмосферного тиску.

Нагадаємо, магнітні бурі на 3 квітня: чого чекати від сонячної активності.

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Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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