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Прогноз магнітних бур на 2 квітня: чого чекати від сонячної активності

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 2 квітня 2025 року прогнозується помірна геомагнітна буря класу G2.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що магнітосфера Землі зазнає впливу високоенергетичних потоків сонячного вітру, що може спричинити короткочасні збої у роботі радіозв’язку та навігаційних систем. Крім того, можливі порушення у роботі супутникових комунікацій та GPS-навігації.

Вплив магнітних бур може негативно позначитися на роботі електромереж, хоча в даному випадку ризики мінімальні.

Особам із підвищеною метеочутливістю слід бути готовими до можливих змін у самопочутті: головного болю, підвищеного тиску, запаморочення, прискореного серцебиття та загальної слабкості.

У людей з хронічними серцево-судинними захворюваннями можливе загострення стану. Медики рекомендують уникати перевтоми, дотримуватися водного балансу, вести помірний спосіб життя та не нехтувати відпочинком.

Фахівці також наголошують на важливості зниження стресу в період підвищеної сонячної активності. Корисно вживати продукти, багаті на магній та калій, такі як банани, горіхи, сухофрукти, а також забезпечити нормальний сон.

Попередній аналіз свідчить, що вплив магнітної бурі триватиме не більше доби, а потім геомагнітна обстановка нормалізується. У разі значного погіршення самопочуття варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, прогноз магнітних бур на 1 квітня: чого чекати від Сонця.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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