Прогноз магнітних бур на 1 квітня: чого чекати від Сонця

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 1 квітня 2025 року очікується магнітна буря середньої інтенсивності, яка може досягти рівня G2 за п’ятибальною шкалою.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Магнітні бурі такого рівня здатні впливати на роботу енергетичних мереж, радіозв’язку та навігаційних систем, а також позначатися на самопочутті людей. Геомагнітні збурення виникають через викиди корональної маси із Сонця, які взаємодіють із магнітним полем Землі.

1 квітня очікується підвищена сонячна активність, що може призвести до тимчасового погіршення самопочуття у метеочутливих людей. Основні симптоми, які можуть спостерігатися під час магнітних бур: головний біль, підвищений артеріальний тиск, дратівливість, безсоння та загальна слабкість.

Фахівці рекомендують у цей день уникати надмірних фізичних навантажень, дотримуватися водного балансу та забезпечити собі повноцінний відпочинок. Корисними можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, зменшення рівня стресу та збалансоване харчування.

Загалом, квітень 2025 року буде насиченим на магнітні бурі різної сили, тому варто заздалегідь підготуватися до можливих змін у самопочутті, особливо людям із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Нагадаємо, прогноз магнітних бур на 26 березня: чого чекати від стихії.