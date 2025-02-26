Чому люди здригаються уві сні: відповідь вчених

Тривалий час вважалося, що посмикування пов’язані зі сновидіннями, проте дослідження показали, що вони виконують важливішу функцію.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Vox.

Спостерігаючи за різкими рухами лап домашніх тварин, багато хто думав, що вони бачать сни, аналогічно людям, у яких посмикування відбуваються під час фази швидкого сну (REM). Але нейробіолог Марк Блюмберг з Університету Айови припустив, що причина цих рухів може бути іншою. Він звернув увагу на те, що новонароджені тварини, у яких немає значного життєвого досвіду, теж часто смикаються уві сні.

«Про що можуть мріяти новонароджені, які тільки з’явилися на світ?» — задався питанням учений.

Щоб перевірити свою гіпотезу, Блюмберг провів експеримент на новонароджених щурах, хірургічно відключивши ділянку мозку, відповідальну за генерацію снів. Результат виявився несподіваним: незважаючи на відсутність сновидінь, посмикування у щурів збереглися. Це дало змогу зробити висновок, що ці рухи не пов’язані зі снами.

На думку Блюмберга, посмикування виконують важливу функцію в розвитку мозку. Вони допомагають мозку «картографувати» тіло і розуміти можливості його рухів. Кожне посмикування викликає сенсорний зворотний зв’язок, який дає змогу мозку визначити, де розташовані кінцівки і як ними керувати. Цей процес особливо важливий у ранньому віці, коли формується сенсомоторна система.

Посмикування у дорослих людей, відомі як гіпнічні посмикування, часто відбуваються перед засинанням. Вони можуть відчуватися як різкі поштовхи або відчуття падіння. Вчені припускають, що це еволюційний механізм, що залишився від наших предків, які жили на деревах, щоб запобігти падінню з гілок під час сну.

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