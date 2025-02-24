Який продукт буквально розтопить жир на животі: що потрібно додати в раціон

Йдеться про вівсяну воду, яку часто використовують для схуднення і повернення форми після довгої зими.

Про це повідомляє Рl.com со ссылкой на Pysznosci.pl.

Цей цінний і смачний напій вважається найкращою добавкою для прискорення схуднення. А ще він натуральний і повністю безпечний. Що про нього відомо і як його приготувати?

Чим корисна вода з вівса

Овес — цінний продукт, що містить багато мікроелементів і вітамінів, які потрібні нашому організму. У ньому також кальцій, цинк, магній, фосфор, кремній і залізо. Також містять у вівсі й ненасичені жирні кислоти.

Продукт сьогодні випускається як борошно, пластівці, напої (наприклад, вівсяне молоко). Вівсяне молоко є прекрасною альтернативою коров’ячому.

З вівсяних пластівців можна приготувати вівсяну воду, яка діє як дієтична добавка, прискорюючи процес схуднення. У вівсяній воді міститься велика кількість клітковини бета-глюкану. Саме цей інгредієнт уповільнює засвоєння поживних речовин, що значно знижує апетит.

Завдяки регулярному вживанню вівсяної води для схуднення, вам буде простіше дотримуватися дієти, оскільки ви не будете відчувати голод. Однак слід пам’ятати, що вживання лише вівсяної води не допоможе схуднути.

Вівсяна вода: рецепт

Вівсяна вода готується дуже просто, адже містить усього лише два компоненти: воду та вівсяні пластівці. Краще брати звичайні злаки, необроблені, адже вони більш корисні.

Візьміть півсклянки (125 мл) вівсяних пластівців і залийте їх двома склянками холодної води. Залиште цю суміш на 30 хв, потім розбавте ще 6 склянками води. Збийте до однорідності, процідіть через сито.

Залишки пластівців можна змішати з яйцем і бананом і приготувати з них млинці.

Коли краще пити вівсяну воду?

Щодня між прийомом їжі. Розділіть на день всього одну склянку цього напою — і вже через місяць дієти ви помітите ефективний результат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що названо дешеву кашу з омолоджувальним ефектом: що радять лікарі їсти вранці.