Названо дешеву кашу з омолоджувальним ефектом: що радять лікарі їсти вранці
Содержание
Перлова каша незаслужено залишається в тіні більш популярних круп, хоча має унікальні властивості, які роблять її справжнім суперфудом. Про це повідомляє Рl.com.
Завдяки багатому складу вітамінів і мікроелементів, вона не тільки насичує організм корисними речовинами, а й сприяє омолодженню клітин, покращуючи стан шкіри, волосся і всього організму.
Чому перловка — каша краси
Одним із ключових компонентів перловки є лізин — амінокислота, яка бере участь у синтезі колагену. Колаген — це головний будівельний білок шкіри, що відповідає за її пружність та еластичність. Саме тому регулярне вживання перловки сприяє сповільненню процесів старіння, робить шкіру більш гладенькою та зміцнює волосся і нігті.
Крім того, у складі перлової каші містяться:
Вітаміни групи B — зміцнюють нервову систему, покращують обмін речовин і сприяють відновленню клітин.
Фосфор — важливий для здоров’я кісток і зубів, підтримує роботу мозку.
Селен — природний антиоксидант, що уповільнює процеси старіння і захищає клітини від руйнування.
Мідь і залізо — допомагають у боротьбі з анемією і підтримують рівень гемоглобіну в крові.
Користь перловки для здоров’я
Крім омолоджувального ефекту, перлова каша має низку інших корисних властивостей:
Зміцнює імунітет
Перловка містить бета-глюкани — особливі харчові волокна, які стимулюють імунну систему і допомагають організму боротися з інфекціями.
Підтримує здоров’я шлунка
Завдяки текстурі, що обволікає, і великій кількості клітковини перлова каша покращує роботу кишківника, знижує запальні процеси та допомагає в разі гастриту.
Знижує рівень цукру в крові
Перловка має низький глікемічний індекс, тому її можна вживати людям із діабетом і тим, хто контролює рівень цукру.
Допомагає скинути зайву вагу
Перлова каша містить повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості, запобігаючи переїданню та різким стрибкам цукру в крові.
Покращує роботу серця і судин
Магній, що міститься в перловці, допомагає нормалізувати артеріальний тиск і знижує ризик серцево-судинних захворювань.
Як правильно готувати перловку
Щоб максимально розкрити корисні властивості перловки, її бажано замочувати перед приготуванням на 8-12 годин. Це покращує засвоюваність корисних речовин і робить кашу ніжнішою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені виявили новий несподіваний фактор довголіття: про що йдеться.