Названо дешеву кашу з омолоджувальним ефектом: що радять лікарі їсти вранці

Перлова каша незаслужено залишається в тіні більш популярних круп, хоча має унікальні властивості, які роблять її справжнім суперфудом. Про це повідомляє Рl.com.

Завдяки багатому складу вітамінів і мікроелементів, вона не тільки насичує організм корисними речовинами, а й сприяє омолодженню клітин, покращуючи стан шкіри, волосся і всього організму.

Чому перловка — каша краси

Одним із ключових компонентів перловки є лізин — амінокислота, яка бере участь у синтезі колагену. Колаген — це головний будівельний білок шкіри, що відповідає за її пружність та еластичність. Саме тому регулярне вживання перловки сприяє сповільненню процесів старіння, робить шкіру більш гладенькою та зміцнює волосся і нігті.

Крім того, у складі перлової каші містяться:

Вітаміни групи B — зміцнюють нервову систему, покращують обмін речовин і сприяють відновленню клітин.

Фосфор — важливий для здоров’я кісток і зубів, підтримує роботу мозку.

Селен — природний антиоксидант, що уповільнює процеси старіння і захищає клітини від руйнування.

Мідь і залізо — допомагають у боротьбі з анемією і підтримують рівень гемоглобіну в крові.

Користь перловки для здоров’я

Крім омолоджувального ефекту, перлова каша має низку інших корисних властивостей:

Зміцнює імунітет

Перловка містить бета-глюкани — особливі харчові волокна, які стимулюють імунну систему і допомагають організму боротися з інфекціями.

Підтримує здоров’я шлунка

Завдяки текстурі, що обволікає, і великій кількості клітковини перлова каша покращує роботу кишківника, знижує запальні процеси та допомагає в разі гастриту.

Знижує рівень цукру в крові

Перловка має низький глікемічний індекс, тому її можна вживати людям із діабетом і тим, хто контролює рівень цукру.

Допомагає скинути зайву вагу

Перлова каша містить повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості, запобігаючи переїданню та різким стрибкам цукру в крові.

Покращує роботу серця і судин

Магній, що міститься в перловці, допомагає нормалізувати артеріальний тиск і знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Як правильно готувати перловку

Щоб максимально розкрити корисні властивості перловки, її бажано замочувати перед приготуванням на 8-12 годин. Це покращує засвоюваність корисних речовин і робить кашу ніжнішою.

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