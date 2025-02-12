Міноборони України запропонувало молодим новобранцям контракт із виплатами до 2 млн грн і пільгами

Замість зниження мобілізаційного віку, чого вимагають західні партнери, Україна запропонувала альтернативну програму.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Міноборони.

Молодим українцям від 18 до 24 років, які добровільно підпишуть контракт з Міністерством оборони, нададуть високі грошові виплати та розширений пакет пільг.

Новий річний контракт передбачає:

Разову виплату 1 млн грн, з яких 200 тис. грн — одразу, а решту 800 тис. — протягом служби.

Щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн.

Приятливу іпотеку під 0%, медичний супровід (включно зі стоматологією), компенсацію оренди житла.

Квоти на навчання у вишах після служби.

Вільний виїзд за кордон після закінчення контракту.

Звільнення від призову на 1 рік після завершення служби.

Можливість самостійно обрати військову спеціальність і місце служби.

«Перед відправленням у підрозділи новобранці пройдуть тримісячну підготовку. Подати заявку можна через додаток «Резерв+» або спеціальний сайт. Серед доступних для служби підрозділів -72-га механізована, 95-та десантно-штурмова, 38-та морська піхота, 28-та механізована, 10-та гірничо-штурмова та 92-га штурмова бригади», — йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, загальний дохід бійця за рік може скласти до 2 млн грн, що робить цей контракт найвигіднішою пропозицією для молодих українців, бажаючих захищати Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у ЗСУ готується масштабна ротація: перша з початку повномасштабної війни.