Тромбоз глибоких вен: симптоми, які не можна ігнорувати

Тромбоз глибоких вен (ТГВ) — одне з поширених ускладнень порушення кровообігу, яке може призвести до серйозних наслідків.

Про це повідомляє Рl.com із посиланням на Newsyo.

Унаслідок утворення гелеподібних кров’яних згустків у судинах порушується кровообіг, що спричиняє оніміння кінцівок і загальне погіршення самопочуття. Найбільшу небезпеку становлять тромби, що відірвалися, оскільки вони можуть заблокувати кровопостачання серця або легенів, що загрожує летальним результатом.

Основні симптоми ТГВ

Лікар-флеболог, професор Марк Вайтлі назвав три головні ознаки, що вказують на розвиток тромбозу глибоких вен:

Біль у литках — виникає внаслідок порушення кровотоку та запалення судин.

Припухлість або набряк ніг — через закупорку вени рідина затримується в тканинах.

Зміна кольору шкіри — уражена нога може ставати блідою або набувати синюватого відтінку.

Додаткові симптоми

Прояви ТГВ залежать від розташування тромбу.

Якщо він розташований у гомілці — людина відчуває біль у литковому м’язі.

Якщо вище коліна — з’являється дискомфорт у всій нозі.

У разі повної закупорки вени можуть набрякати щиколотки та гомілки.

У запущених випадках шкіра стає блідою або набуває синюшного відтінку, що свідчить про серйозне порушення кровообігу.

При появі цих симптомів важливо негайно звернутися до лікаря, щоб уникнути небезпечних ускладнень.

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