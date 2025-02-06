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Тромбоз глибоких вен: симптоми, які не можна ігнорувати

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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Тромбоз глибоких вен (ТГВ) — одне з поширених ускладнень порушення кровообігу, яке може призвести до серйозних наслідків.

Про це повідомляє Рl.com із посиланням на Newsyo.

Унаслідок утворення гелеподібних кров’яних згустків у судинах порушується кровообіг, що спричиняє оніміння кінцівок і загальне погіршення самопочуття. Найбільшу небезпеку становлять тромби, що відірвалися, оскільки вони можуть заблокувати кровопостачання серця або легенів, що загрожує летальним результатом. 

Основні симптоми ТГВ

Лікар-флеболог, професор Марк Вайтлі назвав три головні ознаки, що вказують на розвиток тромбозу глибоких вен: 

Біль у литках — виникає внаслідок порушення кровотоку та запалення судин. 

Припухлість або набряк ніг — через закупорку вени рідина затримується в тканинах. 

Зміна кольору шкіри — уражена нога може ставати блідою або набувати синюватого відтінку. 

Додаткові симптоми

Прояви ТГВ залежать від розташування тромбу. 

Якщо він розташований у гомілці — людина відчуває біль у литковому м’язі. 

Якщо вище коліна — з’являється дискомфорт у всій нозі. 

У разі повної закупорки вени можуть набрякати щиколотки та гомілки. 

У запущених випадках шкіра стає блідою або набуває синюшного відтінку, що свідчить про серйозне порушення кровообігу. 

При появі цих симптомів важливо негайно звернутися до лікаря, щоб уникнути небезпечних ускладнень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на серйозні проблеми із серцем може вказувати несподіваний симптом: на що звернути увагу.

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Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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