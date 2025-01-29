Як уповільнити старіння: названо цінний продукт, який продовжить молодість

Дієтолог Мелісса Джегер зазначає, що волоські горіхи багаті на поліненасичені жири, особливо на омега-3 жирні кислоти, включно з альфа-ліноленовою кислотою.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Delish.

Це єдині горіхи, які містять таку значну кількість омега-3, корисних для здоров’я серця і судин. За словами Джоанни Грегг з MyFitnessPal, поживні речовини у волоських горіхах чинять антиоксидантний і протизапальний вплив, що допомагає в профілактиці серцево-судинних захворювань, депресії, діабету, а також покращує роботу мозку.

Крім того, горіхи підтримують здоров’я кишківника, зменшують запалення і допомагають підтримувати здорову вагу, сприяючи довголіттю. Однак експерти попереджають, що вживати волоські горіхи потрібно в помірних кількостях, оскільки, попри їхню користь, надмірна кількість жирів може відкладатися в організмі.

Дорослим рекомендується з’їдати 4-6 порцій несолоних горіхів на тиждень. Дієтологи радять віддавати перевагу сирим, сухим або несолоним горіхам, уникаючи продуктів із додаванням солі або цукру.

Також важливо пам’ятати, що одного лише вживання волоських горіхів недостатньо для підтримки здоров’я. Повноцінне харчування, фізична активність і відмова від шкідливих звичок залишаються ключовими факторами для досягнення оптимального здоров’я і довголіття.

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