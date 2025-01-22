Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці: експерти пояснили до чого це може призвести

Фахівці в галузі харчування попереджають, що такий спосіб нагрівання може призвести до нерівномірного прогрівання, через що в їжі залишаються холодні зони, де зберігаються бактерії. Також страви після розігріву в мікрохвильовці часто втрачають свої смакові якості.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на New York Post.

Дієтологи виділили п’ять продуктів, які не рекомендується розігрівати в мікрохвильовій печі, пояснивши причини.

1. Варені яйця

Зварені круто яйця краще їсти холодними. Розігрів у мікрохвильовій печі може призвести до утворення пари й тиску всередині білка, через що яйце здатне буквально вибухнути, коли його ріжуть.

2. Продукти з високим вмістом вітаміну С

Овочі та фрукти, багаті на вітамін С (наприклад, броколі, болгарський перець, ягоди і зелень), втрачають корисні властивості під впливом високих температур. Експерти рекомендують вживати їх у сирому вигляді, щоб зберегти максимальну користь.

3. Курка

Хоча розігрівання курки безпечне з точки зору здоров’я, її смак і текстура значно погіршуються. Зберігання м’яса в холодильнику сприяє окисленню жирів, що змінює хімічний склад продукту, а повторне нагрівання випаровує вологу, що залишилася. Натомість фахівці радять використовувати охолоджену курку для приготування страв, які не потребують підігріву, наприклад, бутербродів.

4. Морепродукти та риба

Розігрів морепродуктів і риби в мікрохвильовці спричиняє швидке випаровування вологи, що робить їх сухими та жорсткими. Кухарі зазначають, що розігрів морепродуктів навіть іншими способами може погіршити їхній смак, але мікрохвильовка особливо шкідлива щодо цього.

5. Стейк

Під час розігрівання стейка м’ясо стає жорстким, втрачаючи соковитість. Нагрівання в мікрохвильовці часто відбувається нерівномірно: одні ділянки можуть виявитися пересушеними, а інші залишаться холодними.

Експерти радять зважати на ці особливості та використовувати альтернативні методи приготування або розігрівання їжі, щоб зберегти її якість.

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