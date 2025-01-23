Зниження мобілізаційного віку: Зеленський попередив, до чого це призведе

Захід продовжує чинити тиск на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік, однак президент Володимир Зеленський попереджає, що такий захід може обернутися проблемами.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Bloomberg.

Зеленський нагадав, що мобілізаційний вік в Україні регулюється законодавством, і вже було внесено зміни, щоб знизити його з 27 до 25 років. Однак він вважає, що цього недостатньо для розв’язання проблеми, оскільки ключове питання — це постачання зброї. За його словами мобілізація більшої кількості людей призведе лише до того, що в Силах оборони буде більше солдатів без зброї.

«Якщо є люди 25+ і у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей без зброї було ще більше?» – риторично запитав Зеленський.

Він наголосив, що вважає «нечесним», коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.

«Союзники кажуть: «Інструктори не можуть приїхати до вас у великій кількості. Навчати вас в Україні ми не можемо. Бо це небезпечно. І до речі, вам треба знизити вік [мобілізації]». Це несправедливий діалог», – зауважив президент.

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