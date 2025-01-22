Трамп уже вплинув на фронт в Україні: експерт розповів, які наслідки відчувають військові

Українські захисники вже відчувають наслідки обрання Дональда Трампа президентом США, заявив військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Radio NV.

За його словами, ситуація на фронті відображає очікування виконання обіцянок Трампа щодо скорочення військової допомоги Україні. Нарожний зазначив, що адміністрація Джо Байдена в останні місяці свого терміну передала Україні значні обсяги військової допомоги. Серед поставок — сотні ракет для систем ППО та артилерійські боєприпаси. Це, на думку експерта, було зроблено для того, щоб мінімізувати вплив можливих рішень Трампа про скорочення підтримки.

В умовах політичної невизначеності українські війська змушені економно використовувати озброєння і боєприпаси. Експерт також додав, що тимчасове припинення міжнародної допомоги США на три місяці, оголошене Трампом, може торкнутися й України, хоча точної інформації з цього приводу поки немає.

За словами Нарожного, Байден намагався забезпечити Україну достатньою кількістю ресурсів, щоб вона могла справлятися з викликами доти, доки нова адміністрація США визначиться з подальшою стратегією. Він також підкреслив, що підготовка Трампа до переговорів із Росією і розстановка нових кадрів можуть зайняти час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп висловився про війну в Україні після інавгурації: деталі заяви політика.