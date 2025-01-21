Про що найбільше люди шкодують перед смертю: відповідь медсестри хоспісу

Медсестра Джулі МакФадден, працюючи в хоспісі, провела з сотнями людей їхні останні дні життя, і дійшла висновку, що всі вони озвучують одну зроблену помилку.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Джулі МакФадден.

Муром Джулі розповіла, що багато її пацієнтів шкодують про те, що витратили занадто багато часу на роботу. Однак є й інша, менш обговорювана, але важливіша помилка, яку визнають в останні дні свого життя.

«Основний жаль, який вони висловлюють, це те, що недостатньо цінували своє здоров’я. Тільки ближче до кінця вони розуміють, наскільки були здорові раніше. Це рідко обговорюється, але я сама зараз відчуваю радість від простих речей, таких як здатність дихати, ходити й насолоджуватися сонячним світлом», — поділилася Джулі.

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