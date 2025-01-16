Як дожити до ста років: вчені розкрили секрет китайських довгожителів

Століттями в Китаї вивчали секрети здоров’я і довголіття, які сьогодні підтверджуються сучасними дослідженнями.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ТСН.

Зберегти молодість після 50 років, дожити до 100 років і уникнути безлічі хронічних захворювань — це цілі, які цілком досяжні, якщо дотримуватися певних принципів, таких як ті, що пропонує традиційна китайська медицина. Ключові аспекти збереження молодості та здоров’я:

Помірне споживання солі

Незважаючи на її необхідність для організму, надлишок солі може завдати шкоди здоров’ю. Щоб знизити ризик, рекомендується більше вживати свіжих овочів, фруктів і мінералізованої води, які забезпечують організм необхідними мінеральними солями.

Якість продуктів

Важливо вибирати свіжі продукти, такі як горіхи, бобові, м’ясо і риба. Прострочені або неякісні продукти можуть бути шкідливими і втрачають свої поживні властивості.

Уникнення шкідливих жирів

Окислені жири, наприклад, з олії після смаження або з копчених продуктів, містять речовини, що прискорюють процеси старіння. Краще готувати на пару, тушкувати або запікати.

Відмова від смаження в киплячій олії

Такий спосіб приготування може виділяти токсичні речовини, шкідливі для організму. Для підтримки молодості важливо вибирати більш щадні методи кулінарної обробки.

Фізична активність

Регулярні вправи сприяють оновленню клітин і підтримці здоров’я всіх систем організму. Навіть помірна активність, така як прогулянки або йога, дає значний ефект.

Управління стресом

Хронічний стрес стимулює вироблення кортизолу, який пошкоджує клітини та прискорює старіння. Практики, такі як медитація, дихальні вправи та дотримання режиму сну, допоможуть впоратися з напругою.

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