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Стало відомо які артисти виступатимуть на інавгурації Трампа

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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Дональд Трамп
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20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду 47-го президента США, ознаменувавши свою другу інавгурацію урочистими заходами та культурними подіями.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що запланована програма передбачає виступи відомих артистів, таких як кантрі-зірка Кері Андервуд, диско-гурт Village People і оперний співак Крістофер Маччіо.

Кері Андервуд виконає пісню «America the Beautiful» у супроводі хору Збройних сил і Військово-морської академії США. Її виступ стане ключовим музичним елементом церемонії.

Легендарний диско-гурт Village People, що прославився хітом «Y.M.C.A.», також візьме участь у заході. Соліст гурту Віктор Вілліс підкреслив, що їхній виступ спрямований на об’єднання людей, незалежно від їхніх політичних поглядів.

«Ми віримо, що музика здатна об’єднати країну, навіть після складної та напруженої передвиборчої кампанії», — зазначив він.

Оперний співак Крістофер Маччіо виконає національний гімн і композицію «O America» під час феєрверків, які відбудуться 18 січня. Крім того, він візьме участь у ранковій молитві у Вашингтонському національному соборі 19 січня.

Організатори інавгурації, Стів Віткофф і Келлі Леффлер, заявили, що урочистості символізують «історичне повернення Дональда Трампа в Білий дім».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Памелу Андерсон «ледь не вбили» на борту літака: що відомо.

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Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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