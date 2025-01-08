Памелу Андерсон «ледь не вбили» на борту літака: що відомо

Памела Андерсон поділилася подробицями випадку, коли, на її думку, її «ледь не вбили» на борту літака.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Fakty.

Зірка серіалу «Рятувальники Малібу» розповіла про інцидент, який міг закінчитися трагічно, коли один пасажир прийняв її за іншу знаменитість. Під час інтерв’ю яке відбулося 6 січня, 57-річна Андерсон розповіла про те, як їй ледь вдалося уникнути небезпечної ситуації.

Ведучий Джош Горовіц запитав акторку, чи траплялося колись таке, що її плутали з іншою знаменитістю, на що Андерсон поділилася спогадом про ту страшну подію.

«Одного разу я летіла в літаку, і до мене підійшов чоловік і сказав: ‘Знаєш, що ця країна зробила для тебе?’. Я була в шоці, не розуміла, про що він говорить, а коли подивилася на нього, він уже гарчав на мене. Стюардеса змушена була кайданками прикувати його до крісла, тому що він намагався напасти на мене», — згадала Андерсон.

Як з’ясувалося, чоловік сплутав Андерсон із солісткою гурту Dixie Chicks Наталі Мейнс, відомою скандалом 2003 року. Тоді співачка засудила президента США Джорджа Буша і війну в Іраку.

«Мене ледь не вбили в літаку» — зізналася Памела Андерсон.

Інцидент залишив її в такому шоці, що після цього вона довго боялася літати. «Коли ти озираєшся назад, і він гарчить на тебе…» — додала Памела.

Хоровіц зі свого боку зауважив: «Це всього лише 400-й дивний випадок у твоєму житті.» «Так, це було не так вже й страшно! — погодилася Андерсон. — Але після того я трохи боялася літати».

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