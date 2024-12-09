Шахраї почали виманювати гроші, використовуючи «Нафтогаз»: як не стати жертвою обману

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомляє про поширення у соціальних мережах шахрайської реклами, яка обіцяє громадянам отримати 5000 гривень та безкоштовний газ.

Про це пише Первая Лента з посиланням на офіційну сторінку компанії у Facebook.

У повідомленні наголошують на тому, що «Нафтогаз» не організовує жодних акцій такого роду і не збирає заявок на фінансову допомогу. Спільна мета шахраїв — заволодіти грошима та особистими даними громадян.

Українська газова компанія закликає громадян бути обачними та не переходити за підозрілими посиланнями. Інформація про акції та інші соціальні допомоги розміщується виключно на офіційному веб-сайті gas.ua/uk/home.

Важливі правила безпеки користування газовими приладами від «Нафтогазу»

Компанія Нафтогаз України раніше публікувала рекомендації щодо безпеки використання газових приладів для родин з дітьми. Серед них — правильне розміщення обладнання, регулярний технічний огляд та встановлення газових детекторів.

Особлива увага приділяється забороні користування газовими приладами дітьми до 14 років без нагляду дорослих. Також наголошується на важливість своєчасного повідомлення дорослим про виявлення запаху газу, відключення електрики та виходу з приміщення.

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