Мобілізація в Україні: кого в першу чергу призвуть до війська з 1 листопада

Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану, а разом з ним і загальної мобілізації. Згідно з чинним законодавством, призову підлягають військовозобов’язані від 18 до 60 років, якщо вони придатні до служби за висновком військово-лікарської комісії та не мають права на відстрочку чи бронь.

За словами адвокатки Тетяни Савченко, кардинальних змін щодо призову з 1 листопада немає. Про це пише Первая Лента з посиланням на УНІАН. Відповідно до нещодавніх змін, чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації, якщо вони мають статус призовників.

Тобто, у цьому віці військовозобов’язаними є лише ті громадяни, які служили в армії у мирний час або закінчили військовий виш чи військову кафедру.

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Крім того, відбулися певні зміни у мобілізації чоловіків після 50 років. Тепер громадяни віком від 50 до 60 років не можуть призвані на службу без наказу Генштабу ЗСУ.

«Таке нововведення зроблено на підставі засекреченого документа. Його зміст нібито вже доведено до ТЦК, але ще не до всіх. Але це правило вже діє», — зазначає юристка.

В першу чергу мобілізації підлягають чоловіки 25-60 років навіть, якщо у них відсутній військовий досвід, але вони визнані медкомісією придатними до служби. Призвати також можуть осіб, які раніше отримали статус «обмежено придатний» під час воєнного стану через стан здоров’я. Таким чоловікам потрібно повторно пройти ВЛК для визначення придатності до служби.

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