Чи закриють в Україні національний марафон «Єдині новини» та коли це може статися

Чиновник заявив, що він продовжуватиме свою роботу, доки в країні триватиме війна.

Про це пише Первая Лента з посиланням на інтерв’ю Точицького «Голосу Америки».

Міністр пояснив, що «Єдиний марафон» потрібен для того, щоб руйнувати російську пропаганду. Тому, доки в країні триватиме війна, марафон закривати не будуть.

«Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас», — сказав він.

Точицький також додав, що «Єдині новини» може бути проєктом освітнього характеру, де популяризуватимуть українську культуру.

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Крім того, телемарафон може стати тією платформою, де можна проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були нав’язані країною-агресоркою в різні періоди розвитку України.

Точицький також відреагував на побоювання західних партнерів щодо обмеження свободи слова на телемарафоні. Він заявив, що йому невідомо про яку цензуру йдеться.

«Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам’ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера. У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю», — висловився він.

Міністр в черговий раз наголосов, що «Єдині новини» будуть існувати до завершення війни. Водночас він додав, що має бути «більш якісний продукт, щоб було цікаво».

Раніше ПЛ писала про те, що в школах хочуть заборонити спілкуватись російською мовою.