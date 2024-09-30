В Україну йдуть перші заморозки та сніг: де і коли очікувати

У Карпатах навіть очікуються заморозки та мокрий сніг.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, у перший день жовтня в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму очікується хмарна погода з проясненнями. У цих регіонах також пройдуть дощі.

На решті території очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 7-12 м/с, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі знизиться до +3 +8 градусів, вдень повітря прогріється до +8 +13 градусів. На решті території вночі температура становитиме +9 +14 градусів, на півдні країни очікується до +17 градусів вночі, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17 +22 градусів, у східних областях – до +25 градусів.

На високогір’ї Карпат прогнозується дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, вдень повітря прогріється до +4 +9 градусів.

Погода в Києві та області

У столиці та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі на Київщині вночі коливатимуться від +9 до +14 градусів, вдень очікується +17 +22 градуси. У Києві температура вночі становитиме +10 +12 градусів, вдень — +18 +20 градусів.

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