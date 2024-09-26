Як вижити взимку у разі затяжного блекауту: список необхідних речей

Через дефіцит генерації та військові загрози в містах можуть відбуватися знеструмлення, що триватимуть до 16 годин на добу.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Uaportal.

Влада закликає заздалегідь підготуватися до таких ситуацій, щоб звести до мінімуму можливі незручності. Насамперед варто запастися водою та продуктами, які можуть зберігатися без холодильника та не потребують приготування з використанням електроенергії.

До таких продуктів належать консерви, сухі продукти, такі як сухофрукти та горіхи, а також сублімовані каші та локшина швидкого приготування. Води потрібно мати на запас мінімум на три дні — по три літри питної води та 10-12 літрів технічної на одну людину на добу.

Також рекомендується придбати FM-радіо на батарейках, яке дозволить стежити за ситуацією в країні у разі втрати мобільного зв’язку або інтернету. Також важливо запастися ліхтариками, батарейками, свічками та газовими пальниками для приготування їжі.

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Не зайвим буде мати вдома вогнегасник на випадок несподіваних ситуацій.

Для безпеки на вулиці в темний час доби потрібно придбати носити світловідбиваючий одяг або стрічки, що допоможе зменшити ризик травмувань. Не варто забувати й про ліки – в домашній аптечці мають бути всі необхідні препарати, оскільки доступ до медичної допомоги може бути ускладненим.

Варто пам’ятати: підготовка до можливих відключень електроенергії допоможе забезпечити мінімум необхідних умов для комфортного життя в умовах надзвичайних ситуацій.

Раніше ПЛ писала про те, як використовувати харчову соду у саду та на подвір’ї.