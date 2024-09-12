Як Клопотенко годував борщем Дугласа і Блінкена (фото)

Що зірковий кулінар розповів про зустріч з відомими американцями, пише Первая Лента з посиланням на його допис в Instagram.

Клопотенко зустрівся з Дугласом

Клопотенко розповів, що Майкл заїхав до його ресторану «100 років тому вперед», який розташований у столиці. Там американський актор скуштував традиційні українські страви.

У ресторан актор навідався разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також представниками Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій.

Клопотенко зазначив, що він був шокований, що такі відомі люди вирішили відвідати саме його заклад. Кулінар висловиви сподівання, що смачна українська їжа надихнула американців все ж прийняте позитивнее рішення щодо використання американської далекобійної зброї на території РФ.

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«Держсекретар США Ентоні Блінкен. Мій шок в шоці. Надіюсь він надихнувся на рішення, про які ми з вами мріємо (дуже далекобійні). Актор Майкл Дуглас (поїв у нас і тепер його основний інстинкт — це навернути борщу із салом)», — написав Євген у пості.

Він також зауважив, що їжу з його закладу в «Укрзалізниці» дорогою в Київ їли представники Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій.

«Всі ці люди підтримують Україну і бажають нашої перемоги. Ну як їх не нагодувати? І це ще не кінець. Це, бляха, тільки початок. Цьом», — додав шеф-повар.

Кулінар поділився яскравими фото, на яких позував разом із 79-річним Майклом.

Що відомо про візит Дугласа в Україну

Про його приїзд в Україну стало відомо у середу, 11 вересня. Лауреат премії «Оскар» вже встиг відвідати Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу, парк Володимирська гірка, а також Андріївську церкву. До столиці він приїхав разом із сином Діланом. Майкл візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів 12 вересня.

Варто зазначити, що Дуглас підтримує нашу країну з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше ПЛ писала про те, що в США пройшли дебати Трампа і Гарріс.