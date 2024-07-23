Куди й коли в Україну повернеться спека

Подекуди очікується також спад рівнів води, пов’язаний з тривалим бездощовим періодом і високим температурним режимом повітря.

Первая Лента розповідає, якої погоди чекати українцям у різних областях.

Куди й коли може повернутись спека

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 28-29 липня в Україні знову може бути дуже спекотно.

За їх словами, в четвер-п’ятницю, 25-26 липня, пануватиме свіжа чудова синоптична атмосфера, окрім значної частини півдня та південного сходу. Вже в неділю-понеділок, 28-29 липня, стовпчики термометрів знову сягнуть позначки +30 +34 градусів.

Де й коли очікувати небезпечних гідрологічних явищ

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі попереджають про небезпечні гідрологічні явища впродовж 23-31 липня.

За повідомленнями метеорологів, у зв’язку з тривалим бездощовим періодом та високим температурним режимом повітря у Харківській області, на річках суббасейну Сіверського Дінця очікується подальший спад рівнів води на 0,1-0,2 м.

Синоптики уточнили, що внаслідок таких гідрологічних умов, на ділянці Сіверського Дінця «м. Зміїв — м. Ізюм», очікується наближення рівнів води до мінімальних багаторічних позначок за липень.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що на річці Сіверський Донець (біля села Яремівка) та річці Уди (біля смт Пересічне) рівні води досягли мінімальних багаторічних позначок за липень. Через несприятливу погодну ситуацію очікується подальше їх зниження.

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