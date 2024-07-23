Коли в Україні розпочнеться навчання у школах у 2024 році

Про це пише Первая Лента з посиланням на засідання уряду.

Повідомляється, що Кабінет Міністрів України визначив дати початку та завершення навчального року в загальноосвітніх школах.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду, новий навчальний рік розпочнеться у понеділок, 2 вересня 2024 року, і триватиме до 30 червня 2025 року.

Глава уряду зазначив, що обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію навчального процесу з урахуванням безпекової ситуації на відповідних територіях.

Це означає, що початок і хід навчального року можуть відрізнятися від області до області.

Зазначається, що рішення Кабміну спрямоване на забезпечення стабільності та безпеки в освітньому процесі, попри можливі виклики.

Як відомо, у Львівській та Івано-Франківській областях діти підуть до школи у серпні. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі, яка склалася внаслідок ворожих атак на енергетичну сферу в цих регіонах.

Крім того, рішення про перенесення початку навчального року розглядають ще кілька областей.

Раніше ПЛ писала про те,за якої умови в Україні можуть мобілізувати 20-річних.